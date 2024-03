Stand: 13.03.2024 10:34 Uhr Wieder falsche Polizisten und Schockanrufe in der Region

In der Region häufen sich wieder Anrufe falscher Polizisten. Nach Angaben der Polizeidirektion Kiel meldeten Betroffene Anrufe in der Landeshauptstadt, in Neumünster, im Kreis Plön und im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Bislang ist kein Fall bekannt geworden, in dem die Tätergruppe mit den Anrufen Erfolg hatte.

Bei der Betrugsmasche werden die Angerufenen unter Druck gesetzt, indem falsche Beamte vorgeben, Angehörige seien Opfer einen Straftat geworden und benötigten dringend Geld. Die Polizei rät dazu, aufzulegen und den Notruf zu wählen.

