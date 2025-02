Stand: 07.02.2025 10:18 Uhr Jedes fünfte Kind in Schleswig-Holstein lebt in Armut

In Schleswig-Holstein ist laut Kinderschutzbund SH jedes fünfte Kind von Armut betroffen. In manchen Regionen oder Stadtteilen sei es sogar jedes Vierte, sagte Geschäftsführerin Susanne Günther NDR Schleswig-Holstein. Die Organisation kritisiert, dass die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen im Bundestagswahlkampf zu kurz kommen und fordert eine "echte Kindergrundsicherung". Bundesweit sind im vergangenen Jahr etwa 24.000 Kinder neu in Armut gerutscht, insgesamt sind es 2,1 Millionen. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" und beruft sich auf Zahlen des Statistischen Bundesamts, angefragt vom BSW.

