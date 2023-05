Westerrönfeld: Streit endet mit lebensgefährlichen Stichverletzungen Stand: 27.05.2023 11:24 Uhr Ein heftiger Streit ist am Abend in Westerrönfeld offenbar außer Kontrolle geraten. Die gerufene Polizei hat ein Paar nicht ansprechbar und stark blutend in einer Wohnung gefunden.

In einer Wohnung in Westerrönfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat sich am Abend offenbar eine Beziehungstat abgespielt. Nach Angaben der Polizei wurden sowohl eine Frau als auch ein Mann durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt.

Anwohner meldeten Ruhestörung

Anwohner hatten gegen 22:15 Uhr die Polizei in die Straße Glockenturm gerufen, weil ein Nachbar im Treppenhaus randalieren würde. Als die Beamten eintrafen, hörten sie noch die Schreie einer Frau aus einer Wohnung. Sie traten die Tür ein und fanden einen Mann und eine Frau stark blutend am Boden - beide waren nicht ansprechbar.

Polizei: Zahlreiche Messerstiche bei Beiden

Yvonne Reisig von der Polizeileitstelle in Kiel erklärte: "Wir haben feststellen können, dass bei beiden Personen zahlreiche Messerstiche zu sehen sind. Ob die tatsächlich gegenseitig zugefügt wurden, ist noch in der Ermittlungsarbeit. Aber definitiv können wir sagen, dass keine weitere Person zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung aufzufinden war."

Die beiden 59-Jährigen, die zusammen in der Wohnung lebten, kamen mit dem Rettungshubschrauber und einem Notarztwagen in Krankenhäuser in Kiel und Neumünster.

