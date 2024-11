Stand: 19.11.2024 09:32 Uhr Weltpankreaskrebstag: Lübecker Holstentor leuchtet lila

Am Donnerstag will Lübeck ein leuchtendes Zeichen setzen: Zum Weltpankreaskrebstag erstrahlt das Holstentor in lilafarbenem Licht, um auf die oft spät erkannte Krankheit Bauchspeicheldrüsenkrebs aufmerksam zu machen. Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein lädt aus diesem Anlass zu einem Informationsnachmittag auf dem Campus Lübeck ein. Von 15.30 bis 18.00 Uhr informieren Expertinnen und Experten über Früherkennung, moderne Diagnostik und Therapiemöglichkeiten. Auch Betroffene werden ihre persönlichen Erfahrungen teilen. Zum Abschluss ist ein gemeinsamer Spaziergang zum beleuchteten Holstentor geplant.

