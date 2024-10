Stand: 25.10.2024 09:25 Uhr "Weltneuheit"? Transparente Lärmschutzwände für Ahrensburg

Die Deutsche Bahn spricht von einer Weltneuheit in Ahrensburg (Kreis Stormarn): gemeint sind neue, durchsichtige Lärmschutzwände an der geplanten S-Bahn-Linie 4. Am Freitag will die Bahn die Lärmschutzwände vorstellen. Die neuen Wände mit rund 70 Prozent durchsichtiger Fläche sollen deutlich effektiver sein als andere transparente Modelle, sagt die Bahn. In Zukunft sollen sie dann an mehreren Stellen auf der S4-Strecke stehen.

Gegen die ursprünglichen Lärmschutzpläne der Bahn hatte es in Ahrensburg viel Kritik gegeben. Eine Initiative befürchtete, dass die bis zu sechs Meter hohen Lärmschutzwände die Lebensqualität vieler Einwohnerinnen und Einwohner massiv einschränken könnten. Die Linie soll zukünftig Hamburg mit Bad Oldesloe verbinden. Ende 2029 soll die neue S4 laut Bahn fertig sein.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.10.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn