Weihnachtsbotschaft: Für Frieden und Solidarität einsetzen

Angesichts der Angst vor Krieg und Krisen hat die Hamburger und Lübecker Bischöfin Kirsten Fehrs und der Schleswiger Bischof Gothart Magaard die Friedensbotschaft des Weihnachtsfests betont.

Nach den Worten Magaards verdunkeln Gewalt, Zerstörung und unsägliches Leid Tag für Tag die Hoffnung auf eine friedliche Welt. "Manchmal haben wir uns gefragt, ob wir unbeschwert Feste feiern können, während in nicht allzu weiter Ferne der Krieg tobt", bekannte der Schleswiger Bischof in seinem Wort zum Christfest und fügt hinzu: "Ja, wir feiern die Botschaft der Engel, die uns Frieden auf Erden verheißt."

Frieden auf Erden werde gelebt, wenn sich Menschen aufmerksam und zugewandt begegnen. "Diejenigen, die in diesem Jahr Geflüchtete aus den Kriegsgebieten bei sich aufgenommen haben, sind Botschafter des Friedens geworden. Und auch diejenigen, die sich Tag für Tag für Menschen einsetzen, die nicht wissen, wie sie über die Runden kommen", sagt Magaard: Jede Form der Solidarität sei ein Zeichen der Hoffnung.

Bischöfin Fehrs fordert Wärme, Solidarität und Zusammenrücken

Die evangelische Bischöfin Kirsten Fehrs animiert die Menschen zum Optimismus und fordert von ihnen "Wärme, Solidarität und ein neues Zusammenrücken". In ihrer Weihnachtsbotschaft ermutigt die Bischöfin im Nordkirchen-Sprengel Hamburg und Lübeck dazu, angesichts von Krieg, Inflation, Energiekrise, Klima-Not und sozialen Spannungen dennoch die Zuversicht zu behalten. "Allein, wie wir heute in den Kirchen einander wärmen, zeigt doch: Jeder einzelne Mensch ist eine Wärmequelle", betont sie: Jeder sei in der Lage, Wärme auf- und in die Gesellschaft einzubringen.

