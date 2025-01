Stand: 03.01.2025 10:43 Uhr Weihnachtsbäume werden ab Montag abgeholt

In Südholstein startet in der kommenden Woche die Abholung der Weihnachtsbäume. Im Kreis Stormarn findet diese ab dem 6. Januar mit der normalen Biotonnenentleerung statt. Im Kreis Pinneberg werden die Bäume in vielen Städten und Gemeinden ab dem 7. Januar an Sammelstellen abgeholt. Und im Kreis Segeberg startet die Abholung dann am 10. Januar. Die konkreten Termine und Sammelstellen werden von den Abfallwirtschaften der Kreise veröffentlicht.

Wichtig: Der Baum muss für die Entsorgung komplett frei von Weihnachtskugeln und anderem Schmuck sein. Alternativ können die Bäume auch kostenlos auf den Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.01.2025 | 08:30 Uhr