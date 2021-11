Wegen steigender Nachfrage: 24 Impfstellen in SH im Aufbau Stand: 17.11.2021 15:24 Uhr Mit neuen Impfstellen im ganzen Land rüstet sich Schleswig-Holstein für den großen Andrang nach Auffrischungsimpfungen zum Schutz vor dem Coronavirus.

Die Nachfrage an Corona-Auffrischungsimpfungen im Land ist seit Tagen hoch. An den mobilen Impfstellen bildeten sich immer wieder lange Warteschlangen - etwa in Kiel, in Schönkirchen im Kreis Plön oder in Kaltenkirchen im Kreis Segeberg. Dort mussten viele Menschen nach Hause geschickt werden, weil die beiden Impfärzte kaum hinterherkamen. In Schleswig-Holstein sind laut Kassenärztlicher Vereinigung aktuell bereits zwischen 140.000 und 150.000 Menschen geboostert. Trotzdem dauert der Run auf die Hausarztpraxen an.

Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) wies heute darauf hin, dass mehr als 80 Prozent der Schleswig-Holsteiner ab 18 Jahren bereits den vollen Impfschutz haben. Und er kündigte an, dass landesweit in den nächsten Tagen Impfstandorte errichtet werden. Laut Gesundheitsministerium werden derzeit an 24 Standorten solche Stellen eingerichtet. Darunter sind fast alle größeren Städte, aber auch kleinere Orte. In den Stationen werden nicht nur sogenannte Booster-Impfungen verabreicht, sondern auch Erst- und Zweitimpfungen. Garg (FDP) rief die Schleswig-Holsteiner auf, die Impfangebote in den neuen Stationen zu nutzen.

Terminbuchungen ab 25. November

Ab dem 25. November können Termine für diese Zentren gebucht werden. Am Anfang aber nur für Menschen, die älter als 60 Jahre sind. Gleichzeitig wird die Zahl der mobilen Impfteams weiter erhöht. Beides zielt darauf ab, die niedergelassenen Ärzte zu entlasten. Darüber hinaus gebe es zahlreiche Impfaktionen an vielen weiteren Orten (Termine unter www.impfen-sh.de).

Folgende Schleswig-Holstein können eine Auffrischungsimpfung bekommen:



Menschen, die eine Immunschwäche haben oder deren Immunsystem wegen einer anderen Behandlung unterdrückt wird

wer bisher mit Vektor-Impfstoffen geimpft wurde

Bewohner und Mitarbeiter von Einrichtungen für Pflegebedürftige

Menschen mit Behinderung und andere vulnerable Gruppen

medizinisches Personal sowie Mitarbeiter von Rettungsdiensten

wer 60 Jahre alt ist oder älter

