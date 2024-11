Stand: 06.11.2024 15:17 Uhr Wechsel an Spitze vom Unternehmensverband Unterelbe-Westküste

Der bisherige Geschäftsführer des Unternehmensverbandes Unterelbe-Westküste (UVUW), Ken Blöcker, verlässt den Verband zum Ende des Jahres. Doris Ipsen ist am Mittwoch als neue Chefin vom Unternehmensverband in Itzehoe (Kreis Steinburg) vorgestellt worden. Sie stammt aus Nordfriesland und ist Unternehmerin. Sie freut sich nach eigenen Angaben darauf, den 400 Mitgliedsunternehmen an der Westküste gemeinsam mit dem zweiten Geschäftsführer eine Stimme zu verleihen.

UVUW war mit Blöcker zufrieden - Ipsen passende Nachfolgerin

Lutz Bitomsky, Vorstandsvorsitzender des Verbandes, ist überzeugt, in Doris Ipsen eine passende Nachfolgerin gefunden zu haben: "Wir waren mit Ken Blöcker sehr zufrieden und finden es sehr schade, dass er geht. Im Vorstand haben wir uns dann zusammengesetzt und kamen sehr schnell auf den Namen Doris Ipsen."

Blöcker übernimmt, auch aus persönlichen Gründen, nach zehn Jahren beim Unternehmensverband die Geschäftsführung des Landesverbandes der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde).

