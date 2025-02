Stand: 07.02.2025 16:32 Uhr Wasserverband Nord mit neuem Geschäftsführer

Der Wasserverband Nord mit Sitz in Oeversee (Kreis Schleswig-Flensburg) bekommt einen neuen Geschäftsführer. Der 40-jährige Michael Eickmann übernimmt laut Verbandsvorsteher den Chefposten von Ernst Kern. Er geht nach über 30 Jahren in den Ruhestand. Der Wasserverband Nord versorgt 66 Gemeinden in den Kreisen Nordfriesland und Schleswig-Flensburg mit Trinkwasser. Die größten Projekte sind die geplante Wasserleitung nach Pellworm (Kreis Nordfriesland) und die neue Hauptleitung nach Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg).

