Stand: 24.10.2024 06:59 Uhr Warnstreik bei Schön Klinik in Bad Bramstedt

Die Gewerkschaft ver.di hat die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schön Klinik in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) für Donnerstag (24.10.) zu einem Warnstreik aufgerufen. Grund ist laut Gewerkschaft, dass die Klinik nicht über einen Tarifvertrag verhandeln will. Bisher gibt es für die 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schön Klinik in Bad Bramstedt keinen Tarifvertrag. Die Klinikleitung will weiterhin bei innerbetrieblichen Regelungen bleiben. Bis 22.30 Uhr sind die Mitarbeitenden deshalb zum Warnstreik aufgerufen - was laut Gewerkschaft zur Folge hat, dass einige Therapien ausfallen. Während des Warnstreiks, so ver.di, läuft der Betrieb mit einer Notbesetzung.

