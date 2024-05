Stand: 14.05.2024 15:20 Uhr Waldbrandgefahr in SH: Lage entspannt - Warnwerte steigen vereinzelt

In Schleswig-Holstein ist die Waldbrandgefahr derzeit nicht so groß wie im Osten Deutschlands. Dennoch gehen die Warnwerte in einzelnen Regionen nach oben. Vor allem entlang der Westküste, in den südlichen Gebieten der Kreise Stormarn und Herzogtum-Lauenburg und rund um Ostenfeld im Kreis Rendsburg-Eckernförde steigt der Waldbrandgefahrenindex laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in den kommenden Tagen bis auf die zweithöchste Stufe 4. Dass hier die Gefahr etwas höher ist als im Rest des Landes, hängt laut DWD vermutlich mit Winden und kleineren Temperaturunterschieden zusammen.

Feuerwehr mahnt zur Vorsicht

Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang noch mal darauf hin, in und rund um Waldgebiete besonders vorsichtig zu sein: "Wir halten die Bürger dazu an, keinen Müll, Glasflaschen, Zigarettenkippen - egal ob die schon abgeglüht sind oder nicht - nicht in den Wald zu werfen", sagt Segebergs Kreisfeuerwehrsprecher Patrick Juschka. Außerdem sollte im Wald nicht gegrillt werden und Autos nicht auf trockenen Wiesen und Wegen abgestellt werden - auch dort kann es durch die heißen Abgase oder durch den Motor dazu kommen, dass sich die Fläche entzündet. Der Wetterdienst geht davon aus, dass der Waldbrandgefahreindex rund um das Wochenende wieder sinkt.

