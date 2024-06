Wacken-Open-Air-Festival hat neuen Besitzer Stand: 25.06.2024 16:34 Uhr Das Open-Air-Festival soll vom amerikanischen Investor KKR übernommen worden sein. Dieser zahlt 1,3 Milliarden Euro, um den bisherigen Veranstalter zu übernehmen. Für Wacken-Fans soll es keine Änderungen geben.

Das Open-Air-Festival im Kreis Steinburg hat den Besitzer gewechselt. Medienberichten zufolge soll die amerikanische Investmentgesellschaft KKR den derzeitigen Festivalveranstalter Superstruct Entertainment übernehmen. Laut eines Festivalsprechers bedeutet das für die Gäste aber vorerst keine Veränderungen. Auch an der Rolle der beiden Gründer Hübner und Jensen wird sich nichts ändern, sagt der Festivalsprecher weiter.

Der vorherige Veranstalter Superstruct Entertainment organisiert mehr als 80 Musikfestivals in Europa und Australien - seit 2019 veranstaltet die Firma auch das Wacken-Festival.

Investor: Festival-Markt hat großes Wachstumspotenzial

Die Investmentgesellschaft KKR aus Amerika sieht in diesem Markt ein großes Wachstumspotential. Die KKR-Spezialisten sagen, dass die Menschen in Zukunft noch mehr für Erlebnisse wie Festivals ausgeben werden. Deswegen investiere KKR jetzt noch mehr Geld in den Veranstalter, damit er noch mehr Festivals machen kann.

Zum Portfolio des Finanzinvestors gehören unter anderem der Rüstungskonzern Hensoldt, die Berliner Immobilienfirma Velero oder der Medienkonzern Axel Springer. Wackens Bürgermeisterin Pamela Braun (CDU) hofft weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit mit den Veranstaltern.

