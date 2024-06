Stand: 19.06.2024 09:41 Uhr Vorlesewettbewerb: Sechstklässlerin aus Bad Oldesloe im Finale

Amelina Hutt aus Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) vertritt heute Schleswig-Holstein beim Bundesfinale des Vorlesewettbewerbs 2024. Insgesamt 17.791 Schülerinnen und Schüler hatten dieses Jahr an den Vorentscheiden in Schleswig-Holstein teilgenommen, so die Veranstalter. Mit einer Passage aus "Momo" von Michael Ende überzeugte die Sechstklässlerin die Jury im Landesfinale und liest heute ab 11 Uhr nochmal beim Finale in Berlin. Dort tritt sie mit den Siegerinnen und Siegern der anderen Bundesländer an. Der Vorlesewettbewerb wurde 1959 von Erich Kästner mitbegründet.

