Stand: 06.03.2024 15:20 Uhr Vor Saisonstart: Sturmflutschäden werden noch immer repariert

Nach der schweren Sturmflut im vergangenen Herbst sind kurz vor dem Saisonstart noch nicht alle Schäden behoben. In Großenbrode (Kreis Ostholstein) zum Beispiel laufen die Reparaturarbeiten an der Seebrücke. Der Wellenschlag hatte den Belag und Teile des Geländers zerstört. Seitdem war die Brücke gesperrt. Die Reparaturkosten belaufen sich auf bis zu 300.000 Euro. Die drei Deiche in der Region seien fast wieder intakt, sagt Großenbrodes Bürgermeister Peer Knöfler (CDU): "Beim zweiten Deich sind wir noch nicht ganz fertig, weil uns noch eine zweite Lieferung Steine, nochmal ungefähr 1.000 Tonnen, fehlen." Bis Ostern sollen die meisten Reparaturarbeiten abgeschlossen sein.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.03.2024 | 16:30 Uhr