Innenminister in Lübeck: Gemeinsam gegen Rechts

Sich stärker gemeinsam im Kampf gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus anstrengen - mit diesem Schulterschluss hat am Mittwochabend in Lübeck die Innenministerkonferenz begonnen. Bis Freitag beraten die Innenminister der Länder gemeinsam mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Auf der Tagesordnung der Herbstkonferenz, die Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) leitet, stehen gut 20 Themen: Neben dem Kampf gegen Rechts, Bengalos im Stadion und Sicherheit bei Fußballspielen geht es auch um den Umgang mit IS-Rückkehrern und mit abgelehnten Asylbewerbern. Am Donnerstagnachmittag tragen sich die Minister in das Goldene Buch der Stadt ein. In der Hansestadt gilt derweil die höchste Sicherheitsstufe. Rund 1.500 Polizisten sind im Einsatz. Zudem sind zwei Demonstrationen angemeldet.

Innenministerkonferenz in Lübeck Schleswig-Holstein Magazin - 04.12.2019 19:30 Uhr In Lübeck hat die Innenministerkonferenz begonnen. Bis Freitag wollen die 17 Minister und Bundesinnenminister Seehofer mehr als 20 verschiedene Themen besprechen.







Fokus liegt auf Rechtsextremismus

Bundesinnenminister Seehofer betonte bei seinem Eintreffen am Mittwochabend, dass es bei Bund und Ländern über die nötigen Maßnahmen gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus, die größtenteils auch bereits eingeleitet worden seien, weitgehend Einvernehmen bestehe. Bei der dreitägigen Konferenz soll unter anderem eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den Verfassungsschutzbehörden erörtert werden. Bei rechtsextremistischem Terror sei die Bedrohungslage wie beim islamistischen Terror "sehr hoch", sagte Seehofer auch mit Blick auf die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und den Anschlag auf die Synagoge in Halle. "Ich kann uns allen nur raten, dass wir diese Bedrohungslage sehr, sehr ernst nehmen."

Pistorius: Straftaten von und gegen Flüchtlinge besser erfassen

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) fordert vor Beginn der Konferenz eine präzisere Erfassung von Straftaten gegen Flüchtlinge und von Delikten von Flüchtlingen. "Wir als SPD-geführte Länder finden es wichtig, dass gerade bei dem sensiblen Thema der Erfassung von Straftaten von und gegen Flüchtlinge keine Zweifel und Auslegungsmöglichkeiten möglich sein sollten, gerade in Zeiten von wiedererstarkten Rechtspopulisten und des Missbrauchs dieses Themas in sozialen Netzwerken", sagte er. Die bisherigen bundesweiten Erfassungskriterien und Auswertungsmöglichkeiten müssten überprüft werden. So gebe es für die Sicherheitsbehörden bisher keine bundesweit allgemein gültige Definition des Begriffs "Flüchtling". Bis zum kommenden Sommer müsse die genauere Erfassung gelingen.

Auch Thema der Konferenz: Asylbetrug

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) forderte vor dem Beginn der Tagung von den Ländern mehr Anstrengungen im Kampf gegen den Missbrauch von Aufenthaltstiteln durch Asylbewerber. "Wir müssen die Zahl der zu Unrecht erteilten Genehmigungen reduzieren. Es sind zu viele Fälle, als dass man es als nebensächlich abtun könnte", sagte er. Offizielle Zahlen über zu Unrecht ausgestellte, gefälschte oder gestohlene Aufenthaltserlaubnisse gibt es laut bayerischem Innenministerium nicht - allerdings sind den Behörden alleine aus Berlin mehr als 1.000 gestohlene Dokumente bekannt.

Umgang mit abgelehnten Asylbewerbern

Bundesinnenminister Seehofer geht davon aus, dass abgelehnte syrische Asylbewerber weiterhin nicht in ihre Heimat abgeschoben werden. Der CSU-Politiker sagte vor Beginn der Innenminister-Konferenz, die meisten Bundesländer seien geneigt, den Abschiebestopp zu verlängern. Es könne aber Diskussionen geben, ob zumindest Straftäter nach Syrien zurückgeschickt werden. Die Innenminister müssen wie in jedem Jahr seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs 2011 über den Umgang mit abgelehnten Asylbewerbern entscheiden.

Straßensperrungen wegen zwei Demonstrationen

Autofahrer sollten bis Freitag in Lübeck etwas mehr Zeit einplanen. Wegen der Innenministerkonferenz gibt es laut Polizei ein paar Straßensperrungen. Außerdem sind zwei Demonstrationen für Donnerstag von 17 bis 22 Uhr angemeldet. Nach Angaben von Lübecks Polizeisprecher Uli Gerlach wird es deshalb kurzfristige Sperrungen geben - und zwar im Bereich der Innenstadt sowie im Lübecker Stadtteil St. Lorenz Nord.

