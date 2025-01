Stand: 02.01.2025 13:36 Uhr Versuchte Tötung in Kiel: Mann sticht mit Messer auf Bekannten ein

Ein 31-Jähriger soll in der Neujahrsnacht in Kiel einen Bekannten mit einem Messer angegriffen haben. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft war der Mann nach einer Silvesterfeier mit einem 20 Jahre alten Bekannten in seine Wohnung gegangen. Dort habe er den Bekannten unvermittelt angegriffen und mit einem Messer zwei Stichverletzungen zugefügt, hieß es. Beamte konnten ihn noch vor Ort festnehmen. Die Behörden gehen von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Der Festgenommene soll am Donnerstag im Amtsgericht vorgeführt werden. Der verletzte 20-Jährige kam nach der Tat in ein Krankenhaus, konnte es aber noch am selben Tag verlassen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel