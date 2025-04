Stand: 03.04.2025 15:25 Uhr Zeitungs-Journalisten in Schleswig-Holstein streiken erneut

Journalistinnen und Journalisten bei Tageszeitungen in Kiel, Lübeck und Bad Segeberg sind am Donnerstag (03.04.) erneut in einen Warnstreik getreten. Sie wollen nach Angaben des Deutschen Journalisten-Verbands zwei Tage die Arbeit niederlegen. Betroffen sind die "Kieler Nachrichten", die "Segeberger Zeitung" und die "Lübecker Nachrichten". Der Streik sei eine Reaktion auf die Weigerung des Bundesverbands der Digitalpublisher und Zeitungsverleger angemessene Gehaltserhöhungen zu vereinbaren, hieß es. Der DJV hatte eine Gehaltserhöhung von 10,5 Prozent gefordert. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 14. April in München statt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.04.2025 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Kreis Segeberg Kiel