Stand: 20.10.2024 11:21 Uhr Vermisster Mann bei Büchen gefunden

In Bröthen bei Büchen im Kreis Herzogtum Lauenburg ist am Samstagabend eine größere Suchaktion nach einem vermissten Mann erfolgreich zu Ende gegangen. Laut Polizei war der 84-Jährige am Nachmittag vermisst gemeldet worden. Etwa 160 Einsatzkräfte haben mit einem Hubschrauber, Drohnen und Suchhunden nach dem Mann in einem angrenzenden Waldstück gesucht. Kurz nach 20 Uhr wurden sie fündig: Der 84 Jahre alte zuckerkranke Mann kam unverletzt in ein Krankenhaus nach Mecklenburg-Vorpommern.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg