Stand: 15.01.2025 16:32 Uhr Verdächtiger Koffer löst Polizeieinsatz in Lübeck aus

In der Lübecker Roeckstraße ist am Mittwochmittag ein herrenloser Koffer auf dem Gehweg gefunden worden. Anwohner mussten nach Angaben der Polizei vorsorglich ihre Häuser und Wohnungen verlassen, die Straße wurde gesperrt. Der Kampmittelräumdienst aus Kiel wurde angefordert, konnte aber unverrichteter Dinge wieder abrücken, weil die Polizei den Besitzer des Koffers ermitteln konnte. Dieser hatte den Koffer zum Verschenken an die Straße gestellt. Eine Gefahr ging nicht von dem Gegenstand aus.

