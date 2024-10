Stand: 29.10.2024 09:54 Uhr Vaalermoor im Kreis Steinburg wird wiedervernässt

Im Stiftungsland Vaalermoor (Kreis Steinburg) rollen zur Zeit große Ketten-Bagger. In den kommenden zwei Wochen soll ein zehn Hektar großer Bereich so umgestaltet werden, dass das Moor bald wieder mit Wasser versorgt wird. Bisher wurde der Moorboden mit einem System aus Drainagen, und Gräben - sogenannten Grüppen - entwässert und als Grünland genutzt. Wird ein Moor allerdings trocken gelegt, gibt der darin enthaltene Torf klimaschädliches CO2 in die Atmosphäre ab.

Ein Lebensraum für Rinder, Wiesenvögel und Moorfrösche

Die Besonderheit im Vaalermoor: Die Fläche wurde bislang als Grünland und Weidegebiet für Rinder genutzt. Das solle auch weiterhin so bleiben, erklärt Projektleiterin Karin Windloff: "Es geht uns darum, die Gräben zu räumen und dann Staue einrichten zu können, um die Stauungen kontrollieren zu können. Das bedeutet: Im Winter wird das Wasser angestaut und im Sommer fallen die Flächen trocken, so dass die Rinder dort wieder genug zu fressen haben." Neben den Rindern sollen auch Wiesenvögel und der seltene Moorfrosch dort wieder heimisch werden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.10.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klimaschutz Kreis Steinburg