Vaale und Nutteln feiern 777-jähriges Bestehen

Die beiden Nachbargemeinden Vaale und Nutteln im Kreis Steinburg feiern in diesem Jahr ihr 777-jähriges Bestehen. Am Sonntag gab es ein Fest, dessen Höhepunkt laut Vaales Bürgermeister Thomas Hencke (KWG) ein Tauzieh-Wettbewerb im Vaaler Heinzi-Möller-Stadion vor mehr als 200 Zuschauern war. Beide Orte traten mit einem zehnköpfigen Team gegeneinander an, das jeweils zur Hälfte aus Gemeinderäten bestand. Am Ende setzte sich Vaale gegen Nutteln durch. Als Nächstes steht ein gemeinsame Erntedankfest an.

