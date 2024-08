Stand: 27.08.2024 08:56 Uhr VHS Schleswig startet mit neuem Leiter

Die Volkshochschulen starten in ein neues Semester. So auch die VHS Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg), die mit Florentin Viebig einen neuen Leiter hat. Einige Kurse, wie "Die Welt der Malerei", "Französisch für Anfänger*innen", "Plattdeutsch", "Qigong und Tai-Chi" haben in Schleswig noch freie Plätze. Besonders beliebt ist nach Angaben der VHS der Schnitzkurs "Veschnitzt noch mal", der wiederholt angeboten wird.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung Kreis Schleswig-Flensburg