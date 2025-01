Stand: 30.01.2025 11:16 Uhr Urteil im Prozess um tote Joggerin in Niebüll erwartet

Im Prozess um den Tod einer jungen Frau in Niebüll (Kreis Nordfriesland) soll am Donnerstag (30.01.) am Landgericht Flensburg das Urteil verkündet werden. In dem sogenannten Sicherungsverfahren geht es um die mögliche Unterbringung des Angeklagten in einer psychiatrischen Klinik. Der Angeklagte soll die Frau im Juni vergangenen Jahres beobachtet, vergewaltigt und anschließend erwürgt haben. Die Staatsanwaltschaft beantragte in ihrem Plädoyer, den Beschuldigten wegen Totschlags in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen.

