Stand: 10.12.2024 10:02 Uhr Prozessauftakt in Flensburg: 21-Jährige vergewaltigt und getötet

Am Dienstag beginnt vor dem Landgericht Flensburgder Prozess gegen einen 36-Jährigen, der eine 21-jährige Frau in Niebüll (Kreis Nordfriesland) vergewaltigt und umgebracht haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, er habe der Joggerin in einem Waldstück aufgelauert, sie angegriffen und vergewaltigt. Um nicht entdeckt zu werden, habe er die Frau anschließend getötet. Im Verfahren wird auch geklärt werden, ob der Mann überhaupt schuldfähig ist. "Es geht dabei um die Frage, ob er in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden muss", so Stefan Wolf vom Landgericht Flensburg. Nachdem der Angeklagte in Untersuchungshaft war, befinde er sich jetzt in einer psychiatrischen Einrichtung, so Wolf weiter.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Flensburg