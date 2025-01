Stand: 30.01.2025 12:38 Uhr Prozess um tote Joggerin in Niebüll: Urteil gefallen

Nach dem gewaltsamen Tod einer jungen Frau in Niebüll (Kreis Nordfriesland) hat das Landgericht Flensburg die dauerhafte Unterbringung des Angeklagten in einem psychatrischen Krankenhaus angeordnet. Laut Gericht hatte der 36-Jährige die ihm unbekannte 21-Jährige Frau in einem Naherholungsgebiet im vergangenen Juni vergewaltigt und erwürgt. DNA-Spuren hatten den Verdacht belegt. In einem Gutachten wurde paranoide Schizophrenie bei dem Mann festgestellt. Er habe komplexe Wahnvorstellungen und sei nicht in der Lage, Unrecht zu erkennen, so die Richterin. Weitere Straftaten seien zu erwarten, so dass eine hohe Abschirmung des Mannes nötig ist. Innerhalb einer Woche kann die Verteidigung noch Revision gegen das Urteil einlegen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.01.2025 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Flensburg