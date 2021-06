Unwetter: Viele Einsätze in SH, Haus in Bad Schwartau abgesichert Stand: 30.06.2021 19:28 Uhr Erneut hat ein Unwetter über Schleswig-Holstein für zahlreiche Einsätze gesorgt. Straßen wurden überspült, Keller liefen voll. In Bad Schwartau drohte ein Haus einzustürzen. Am Abend gab der Einsatzleiter in Bad Schwartau Entwarnung. Das Haus konnte durch die Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW abgesichert werden. Die Bewohner konnten wieder in ihr Haus. Eine Baugrube an dem Gebäude war durch den Starkregen vollgelaufen. Das Wasser hat die Seitenwände weggespült, so dass eine Hausecke freigelegt wurde. 60 Einsatzkräfte waren vor Ort. In einer anderen Straße in Bad Schwartau gab es einen Erdrutsch. Die Straße musste gesperrt werden. Starkregen: Straßen unter Wasser Im weiten Teilen des Landes hatten die Einsatzkräfte viel zu tun. In Lübeck, Neumünster, dem Kreis Plön oder auf Eiderstedt liefen viele Keller voll. Straßen wurden überspült, Gullydeckel wurden hochgedrückt. In Kisdorf im Kreis Segeberg stand ein Pferdestall nach dem Starkregen unter Wasser. Weitere Informationen Unwetterwarnung: Ergiebiger Dauerregen in MV bis Donnerstagmittag Der Deutsche Wetterdienst warnt vor allem für die südlichen Landesteile vor Niederschlagsmengen zwischen 50 und 80 Liter pro Quadratmeter. mehr Unwetter: Viele Einsätze im Kreis Plön und im Süden von SH Wegen Gewitter, Sturm und Starkregen mussten die Rettungsdienste in Schleswig-Holstein zu mehr als 450 Einsätzen ausrücken. mehr NDR 1 Welle Nord Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.06.2021 | 20:00 Uhr Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse: https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Unwetter-Viele-Einsaetze-in-SH-Haus-in-Bad-Schwartau-abgesichert,unwetter3618.html

