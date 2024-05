Stand: 28.05.2024 10:01 Uhr Uni Flensburg: Neue Forschung zu Frieden in Nahost gestartet

13 Studierende aus Israel, Palästina, Deutschland und anderen Ländern wollen an der Europa-Universität Flensburg gemeinsam erforschen, unter welchen Bedingungen Frieden und Versöhnung im Nahen Osten gelingen könnte. Damit startet die zweite Gruppe der "European Wasatia Graduate School for Peace and Conflict Resolution". Der Bund fördert das Projekt mit rund zwei Millionen Euro. In der ersten Gruppe promovieren seit 2019 bereits zehn Studierende. Für Mittwoch ist ein feierlicher Empfang mit Bundestags-Vizepräsidentin Aydan Özoğuz (SPD) geplant.

