Unfälle, Staus, Zugausfälle: Schnee und Glätte machen SH zu schaffen Stand: 05.12.2023 12:21 Uhr Vielerorts in Schleswig-Holstein schneit es weiter. Die Straßen sind glatt, Weichen eingefroren. Autos rutschen von den Straßen, kommen nur langsam voran, Züge fahren gar nicht oder verspätet.

Überall in Schleswig-Holstein macht Schnee und Eis Verkehrsteilnehmern zu schaffen. Seit Tagen schon sorgt das Wetter für Behinderungen auf Straßen, Rad- und Fußgängerwegen. Feuerwehr und Polizei wurden in den vergangenen Tagen vermehrt zu Glätteunfällen gerufen - denn Räumungsdienste kommen kaum hinterher, Straßen, Rad- und Fußwege freizuräumen. "Natürlich ist es nicht so schön, wenn Bereiche noch nicht geräumt werden konnten", sagt Volker Arp, Geschäftsführer des Landesfeuerwehrverbandes. "Das hat immer damit zu tun, dass es nur eine bestimmte Anzahl an Räumfahrzeugen gibt und diese Anzahl muss auch in den Einsatz gebracht werden." Für die Feuerwehr sei es weitaus wichtiger, dass Rettungswege und Feuerwehrabstellflächen geräumt und Hydranten eisfrei sind, so Arp.

ADAC: katastrophale Situation

Rainer Pregla vom ADAC bewertet die Situation teilweise als katastrophal. Den Beschäftigten der Räumdienste könne man keinen Vorwurf machen, der Wintereinbruch sei für alle eine Herausforderung: "Wir fordern von den Städten und Kommunen, dass man die Interessen der Autofahrenden und Pendler ernst nimmt. Zumal es keine Alternativen gibt, diesen Verkehrsströmen zu begegnen." Alleine in Kiel gebe es täglich 120.000 Pendelnde, das könne man über ÖPNV, Fahrräder oder als Fußgänger nicht regeln. "Diese Pendelnden sind alle darauf angewiesen gut freigeräumte Straßen zu haben," so Pregla.

Räumdienste von Streik am Mittwoch betroffen

Probleme mit Schnee und Eis könnten Autofahrer auch am Mittwoch haben. Denn auch Mitarbeiter des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr sind zum Warnstreik aufgerufen. Deshalb könne es sein, dass einige Straßen erst verspätet geräumt werden, so ver.di-Sprecher Frank Schischefsky. Vergangene Woche schon hatte die Gewerkschaft die Straßenmeistereien zum Warnstreik aufgerufen. Das befürchtete Chaos blieb aber aus.

Fünf Unfälle auf A23

Auf der A23 in den Kreisen Steinburg und Pinneberg gab es gleich fünf Unfälle, eine Person wurde dabei laut Polizei leicht verletzt. Bei einem Unfall rutschte ein Fahrer eines Kleintransporters in Höhe der Anschlussstelle Elmshorn in Fahrtrichtung Süden in die Leitplanke, als er für einen auffahrenden Wagen gebremst hatte, wie die Polizei mitteilt. Das Fahrzeug touchierte die Mittelschutzplanke und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Unfälle wegen Glätte gab es außerdem auf der A1 Hamburg Richtung Lübeck zwischen Barsbüttel und Stapelfeld und auf der A20 Lübeck Richtung Rostock zwischen Raststätte Schönberger Land und Schönberg. Dort staut sich wegen der Bergungsarbeiten der Verkehr.

Autofahrer brauchen Geduld auf den Straßen

Auf der A7 staut sich der Verkehr in Höhe der Rader Hochbrücke. Laut Polizei ist in Fahrtrichtung Süden im Bereich des Rendsburger Kreuzes ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen. Dabei hat er die Leitplanke durchbrochen und ist im Graben gelandet. Die Bergungsarbeiten dauern an. Momentan wird der Verkehr über die Abbiegespur zur A210 an der Unfallstelle vorbei- und dann wieder auf die A7 geführt. Nach Angaben der Polizei kommt es zu erheblichen Beeinträchtigungen.

Kein Regionalexpress zwischen Lübeck und Kiel

Auch Zugpendler brauchen viel Geduld, besonders auf der Strecke zwischen Lübeck und Kiel. Dort fallen wegen des Winterwetters weiterhin Züge aus: Gleise, Weichen, Abstellanlagen und auch Züge sind laut Bahnunternehmen erixx eingefroren und müssen repariert werden. Reisende und Pendler auf der Strecke müssen sich für den Rest der Woche auf Zugausfälle und Einschränkungen einstellen. Der RE83 zwischen Lübeck und Kiel fällt vorerst komplett aus, andere Züge auf der Strecke bekommen dafür mehr Waggons. In Kiel werden außerdem mehrere Züge durch Busse ersetzt.

Zugverspätungen und Ausfälle wegen eingeschneiter Weiche

Eine defekte Weiche bei Neumünster sorgt laut Bahn auch für Probleme auf der Strecke zwischen Hamburg und Kiel und Hamburg und Flensburg. Es kommt zu Verspätungen und teilweise zu Zugausfällen bei den Linien RE7 und RE70. Die Züge fahren mit gedrosselter Geschwindigkeit. Störungen gibt es auch auf der Linie RE 8 zwischen Hamburg und Lübeck. Auch dort ist der Grund eine defekte Weiche. Die Bahn sei dabei, die Weichen zu reparieren. Noch sein unklar, wie lange das dauern werde. Auf ihrer Webseite informiert die Bahn über aktuelle Verspätungen und Ausfälle.

