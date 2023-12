Schnee und Glätte in SH: Unfälle und Einschränkungen im Verkehr Stand: 04.12.2023 14:27 Uhr Seit Tagen schon hat das eisige Winterwetter Schleswig-Holstein voll im Griff. Dutzende Unfälle haben sich am Wochenende im Land ereignet. Und auch heute kamen Verkehrsteilnehmer ins Rutschen.

In etlichen Landesteilen Schleswig-Holsteins schneit es seit dem Vormittag wieder. Es sind keine dicken Flocken, aber ein kontinuierlicher leichter Schneefall. Die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt und die Straßen sind glatt. In Wacken im Kreis Steinburg kam laut Polizei eine 50-Jährige mit ihrem Lastwagen von der Schenefelder Straße ab. Sie wollte zur A23 fahren, als sie in einer Kurve die Kontrolle verlor. Der Lkw rutschte in die Bankette und kippte auf die Seite.

Landstraße für mehrere Stunden gesperrt

Die Feuerwehr rückte an, um die eingeklemmte Fahrerin zu befreien. Sie konnte dann aber doch selbst mit leichten Verletzungen aus dem Führerhaus klettern. In einem Krankenhaus in Itzehoe wird die 50-Jährige weiter untersucht. Nach Angaben der Polizei hatte der Lastwagen Flüssigware geladen. Die Straße ist für mehrere Stunden gesperrt. Bergungsfahrzeuge sind angefordert, um den Lkw wieder aufzurichten.

Gefährlich ist es auch in Flensburg. Der Grund: Scharfkantige Eiszapfen, die an Dachrinnen hängen und sich bei wärmeren Temperaturen lösen. Für darunter spazierende Passanten kann dies im schlimmsten Fall tödlich enden. Aus diesem Grund ist die Feuerwehr in Flensburg unterwegs und entfernt besonders gefährliche Zapfen von Hausdächern.

Weiterer Schnee vorhergesagt

Das winterliche Wetter hat auch die öffentlichen Verkehrsmittel in Kiel eingeschränkt. Laut Kieler Verkehrsbetriebe (KVG) fielen am Vormittag auf allen Linien Busse aus. Seit dem Mittag fahren die Busse jedoch wieder. Es könne auch in den kommenden Tagen nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Linien nicht fahren, so die KVG.

In den nächsten Tagen liegen die Temperaturen weiter um den Gefrierpunkt: In Malente (Kreis Ostholstein) werden -2 Grad prognostiziert, in Wacken genau 0 Grad, auf Fehmarn steigt das Thermometer schon auf zwei Grad plus. Auch für Dienstag und Mittwoch sind immer mal wieder Schneefälle im Land angekündigt. Erst am Donnerstag soll es dann endgültig wieder in den Plusbereich gehen.

