Stand: 20.06.2024 12:26 Uhr Unbekannter soll Kinder vor Kieler Schule angesprochen haben

Im Kieler Stadtteil Elmschenhagen soll laut Polizei ein bislang unbekannter Mann am Dienstag und Mittwoch im Bereich einer Schule in der Dorfstraße Schulkinder angesprochen haben. Zu weiteren Handlungen des Mannes sei es nicht gekommen.

Die Polizei nimmt die Hinweise nach eigenen Angaben ernst und arbeitet an der Aufklärung. Zudem appelliert sie, umgehend und nicht erst am Folgetag die 110 anzurufen, sollte es zu solch einem Vorfall kommen. Die Ordnungshüter raten Eltern, Kinder zu sensibilisieren, zum Beispiel über ein vereinbartes Sicherheitswort, das nur Bezugspersonen und das Kind kennen. Kinder sollten zudem wissen, dass sie nicht mit Fremden sprechen oder mitgehen sowie laut "Nein" rufen und Hilfe bei vertrauenswürdigen Erwachsenen suchen sollen, sobald jemand etwas mache, das nicht in Ordnung sei.

Laut Polizei prüfen die Beamten auch, ob die Fälle in Elmschenhagen mit dem Geschehen vor einer Woche in Kiel-Wellingdorf zusammenhängen.

