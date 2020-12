Kein Umzug: Wie geht es weiter mit dem Naturparkhaus in Plön? Stand: 22.12.2020 08:23 Uhr Der geplante Umzug des Naturparkhauses aus der Reiterhalle im Plöner Schloss in die Opernscheune Eutin ist geplatzt.

Eigentlich sollte der Umzug im Frühjahr erfolgen. Aus Sicht des Naturparkvereins wäre die dafür hergerichtete Opernscheune der Eutiner Festspiele ideal gewesen. Doch daraus wird nun nichts. Wegen der Corona-Pandemie und den Folgen für die ausgefallene Spielzeit 2020 und die unsichere Zukunft 2021 hat die Festspiel GmbH wieder Abstand von ihrer Zusage genommen.

Bislang war das Uhrenhaus im Plöner Schlossgebiet die Adresse für das Naturparkhaus. Besucher konnten sich hier zur Entstehung des Naturparks Holsteinische Schweiz informieren. Weil es jedoch Unstimmigkeiten mit dem Vermieter des Gebäudes, der Marius Böger-Stiftung, gab, hatte der Naturparkverein den Mietvertrag fristgerecht zu Ende März gekündigt. Doch wohin es nach dem Auszug gehen wird, ist unklar.

Schriftliche Mitteilung vom Geschäftsführer

Nach dem jüngsten Krisengespräch in der vergangenen Woche mit den Landräten und Verantwortlichen der Opernscheune ist zumindest klar geworden, dass aus den Plänen nichts mehr wird. Der Geschäftsführer der Eutiner Festspiele, Falk Herzog, hatte dem Naturparkverein zuvor schriftlich mitgeteilt, dass der Verein seine Zusage - zumindest einen Teil der Scheune für das Naturparkhaus herzurichten - nicht mehr einhalten werde und könne.

Kisten werden untergestellt

Wie es weitergeht, ist noch unklar. Der Auszug stehe aber, so Jan Peter Schröder, Landrat des Kreises Segeberg und Vorsitzender des Naturparkvereins. Die Kisten mit den Ausstellungsstücken sollen nun zunächst beim Verein "Wasser, Otter, Mensch" in Eutin untergestellt werden. Eine mögliche Übergängslösung könnten wechselnde, kleine Ausstellungen an verschiedenen Orten sein, bis ein neuer, endgültiger Ausstellungsort gefunden ist.

