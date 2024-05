Stand: 15.05.2024 15:41 Uhr Umfrage zur Qualität des ÖPNV in Kiel

Wie gut ist die Qualität des ÖPNV in Kiel und wie häufig nutzen die Menschen in der Stadt Busse und Fähren? Die Kieler Verkehrsgesellschaft startet nach eigenen Angaben ab der nächsten Woche eine Befragung der Fahrgäste. Die Interviewer wollen unter anderem wissen, mit welcher Fahrkarte die KVG-Kunden unterwegs sind, wo sie diese gekauft haben und welche Routen sie regelmäßig nutzen. Mit den Ergebnissen soll die Qualität des ÖPNV in Kiel und in der Umgebung verbessert werden. Die letzte Befragung fand 2016 statt.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.05.2024 | 16:30 Uhr