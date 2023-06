Totschlag in Bad Schwartau: Zehn Jahre Haft für Ehemann Stand: 23.06.2023 16:34 Uhr Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer Frau in einem Imbiss in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) hat das Landgericht Lübeck den Ehemann des Opfers wegen Totschlags zu zehn Jahren Haft verurteilt.

Das Gericht verurteilte den Angeklagten zu zehn Jahren Haft. Damit folgte die Kammer der Forderung der Staatsanwaltschaft. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 45-Jährige im Oktober vergangenen Jahres mit großer Brutalität auf seine Ehefrau eingeschlagen hat. Die 37-Jährige starb noch am Tatort, einem gemeinsam betriebenen Imbissbetrieb, an ihren Verletzungen.

Tatmotiv Ehestreit

Grund für den Angriff sollen Ehestreitigkeiten gewesen sein. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Ob eine der Parteien gegen das Urteil Berufung einlegen wird, ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.06.2023 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein