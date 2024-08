Stand: 30.08.2024 14:18 Uhr Tödlicher Unfall in Schleswig

In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) ist nach Polizeiangaben am Donnerstag ein 87-jähriger Fußgänger in der Werner-von-Siemens-Straße vor einen Lastwagen gelaufen und dabei ums Leben gekommen. Der 30-jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Flensburg wurde zur Klärung der Unfallursache ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Straße war zweieinhalb Stunden voll gesperrt.

