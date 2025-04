Tiefer Priel: Wattwanderer geraten vor Amrum in Not Stand: 22.04.2025 13:20 Uhr Eine Wattwandergruppe wurde Ostermontag plötzlich zwischen Föhr und Amrum vom Wasser eingeschlossen, obwohl sie in Begleitung eines erfahrenen Wattführers waren. Die DGzRS musste ausrücken.

von Anne Passow

Seenotretter haben von 25 Menschen aus dem Watt vor der Insel Amrum (Kreis Nordfriesland) gerettet. Die Gruppe konnte bei ansteigendem Wasser einen Priel nicht mehr durchqueren und die Insel nicht mehr erreichen, berichten die Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Die 32 Wattwanderer waren am Ostermontag eigentlich auf dem Weg von Föhr nach Amrum, zusammen mit einem erfahrenen Nationalparkwattführer.

"Ich stand da und dachte: Das schaffst du nicht mehr"

Dark Blome ist der Wattführer, der an diesem Tag mit der Gruppe unterwegs ist. "Da war ein Loch, das war 40 Zentimeter tief", erzählt er. Eine Wattwanderin sei da hineingeraten, er sei ihr gefolgt - und beiden sei das Wasser in die Wathose gelaufen. Zuvor war noch ein kleiner Teil der Gruppe aus eigener Kraft durch den Priel nach Amrum gelangt. Der Rest der Gruppe, 25 Personen, stand dann auf der anderen Seite des tiefen Priels - auf einer Sandbank - 300 Meter vor der Amrumer Odde. Die Strömung sei unerwartet stark gewesen, erklärt Blome. Der Wattführer rief die Seenotretter. "Ich hätte nie eine Chance gehabt, da mit allen Leuten durchzukommen", sagt er, "und deswegen hab ich gedacht: Ich muss die Seenotrettung rufen."

Tochterboot mit wenig Tiefgang hilft

Die DGZRS rückte mit dem Seenotrettungskreuzer "Ernst Meier-Hedde" aus. Im Watt ließen sie das Tochterboot "Lotte" zu Wasser, das nur einen Tiefgang von 80 Zentimetern hat. "Ich bin mit einem Kollegen zusammen in Richtung der Einsatzstelle gefahren", berichtet Thomas Berndt von der DGzRS NDR Schleswig-Holstein. "Wir kamen nicht ganz ran, wir mussten noch ein Stück durchs Wasser laufen. Dann ist mein Kollege mit einem Seil zur Sicherung durch das Wasser auf die Personen zugelaufen, hat eine sichere Leinenverbindung mit unserem Schiff hergestellt", so Thomas Berndt.

Mithilfe der Leine konnten die Wattwanderer von ihrer Sandbank aus das Boot "Lotte" erreichen. In zwei Touren brachten die Seenotretter die Menschen an das Ufer der nah gelegenen Odde. Die meisten der Wattwanderer seien ruhig und besonnen geblieben. "Bei manchen hat man die Angst ein bisschen gemerkt", erzählt Berndt. Bis auf leichte Unterkühlungen waren die Wattwanderer unverletzt. Die Lufttemperatur betrug am Montagmittag elf Grad, die Wassertemperatur neun Grad Celsius.

"Ich weiß nicht, wo das Wasser herkam"

Dark Blome kommt von Amrum und führt seit 29 Jahren durchs Watt - "aber so was habe ich noch nicht erlebt", berichtet er NDR Schleswig-Holstein. "Wir hatten einen Wasserstand bei Hochwasser von Minus 20, es war also kaum Wasser da. Der Niedrigwasserstand war mit plus 30 gemeldet. Ich habe vorher allen Gästen gesagt, dass sie bis zum Gürtel im Wasser sein werden. Vor zwei Tagen bin ich mit einer Gruppe hier rüber, da gab es keine Probleme", erzählt er.

Die DGzRS betont, der Wattführer habe besonnen und richtig gehandelt. Sonst hätte die Wanderung auch ohne gutes Ende ausgehen können, betont Thomas Berndt. "Das Wasser wäre weiter gestiegen. In den Bereichen gibt es eine ordentliche Strömung. Dann wären vielleicht noch Panik- oder Angstreaktionen dazu gekommen." Die Nordsee verändere sich schnell. "Da können sich Priele verschieben, die Strömung kann zunehmen. Dann kann das Wasser doch mal schneller kommen als vorhergesagt", so Berndt.

Seenotretter: Kraft der Gezeiten bergen Risiken

Die DGzRS mahnt, Menschen sollten niemals allein ins Watt aufbrechen. "Die Kraft der Gezeiten und die Beschaffenheit des Meeresgrundes bergen große Risiken. Senken, Priele, Löcher, Muschelfelder, Steilkanten und Schlickfelder können lebensgefährlich werden."

Tipps: Wie verhalte ich mich richtig im Watt?

Nicht alleine ins Watt gehen, nur in der Gruppe und in Begleitung eines Wattführers

Gezeiten beachten, genügend Zeit für den Rückweg einrechnen

Markierungspunkt auf dem Festland merken

Bei auflaufendem Wasser Nähe von Prielen meiden, dort herrscht starke Strömung, niemals versuchen, einen Priel zu durchschwimmen

nur tagsüber, im Sommer und bei gutem Wetter losgehen, niemals bei Dämmerung, in der Dunkelheit, bei Sturm, Gewitter und Nebel wattwandern

Auf angemessene Kleidung achten: Kopfbedeckung, Sonnencreme, winddichte Jacke

bei Nebel anhand der Fußspuren den Weg zurück zur Küste suchen und laut und deutlich um Hilfe rufen

