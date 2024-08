Stand: 07.08.2024 16:19 Uhr Tempo 100 in der 50er-Zone: Verkehrskontrollen in Südholstein

Die ganze Woche über wird auch in Südholstein vermehrt geblitzt und der Verkehr kontrolliert: Grund ist die sogenannte Speed Week der Polizei. In Halstenbek im Kreis Pinneberg zum Beispiel ist laut Polizei am Mittwoch ein Autofahrer mit fast 100 Kilometern pro Stunde erwischt worden - in einer 50er-Zone. Laut Polizist Tobias Weßling haben viele Autofahrer Verständnis für die Kontrollen.

Weitere Informationen Polizei in SH will Raser und Drängler stoppen Bei der europaweiten Kontrollwoche stehen überhöhte Geschwindigkeit und aggressives Verhalten im Fokus. mehr

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg