Tausende Erstklässlerinnen und Erklässler in Südholstein

Am Mittwoch ist für mehrere Tausend Erstklässlerinnen und Erstklässler auch in Südholstein die Schule losgegangen - zwei Tage nach dem offiziellen Schulstart für alle anderen. Für die ganz Kleinen selbst ist das ein sehr aufregender Moment, sagen die Schüler Mark und Phileas von der Offenen Ganztagsgrundschule Heidberg aus Norderstedt (Kreis Segeberg). Sie haben zunächst Informationen zum Grundschulalltag erhalten und erlebten dann bereits ihre ersten Unterrichtsstunden. "Es war mega cool!", so Phileas.

Ein aufregender Tag sowohl für die Kleinen als auch die Großen

Auch für viele Lehrerinnen und Lehrer war es ein spannender Tag. Das meint zum Beispiel Maike Behlau von der Grundschule am Schloss in Ahrensburg (Kreis Stormarn). Sie hatte gerade eine vierte Klasse verabschiedet: "Und jetzt fängt man wieder an mit den ganz Kleinen, die alle neugierig sind und alle wuselig und alle noch erst mal den Schulalltag kennenlernen müssen", sagte sie NDR Schleswig-Holstein.

Auch ihre Kollegin Lisa Lehmann startet mit einer ersten Schulklasse: "Weil das ein ganz besonderer Tag ist für die Kleinen, gibt man sich natürlich auch ganz besonders viel Mühe und entsprechend aufgeregt bin ich auch", sagte sie vorab. Sie unterrichtet zum ersten Mal eine erste Schulklasse.

