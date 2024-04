Stand: 11.04.2024 16:07 Uhr Tangstedts Bürgermeisterin zu Gast bei Bundespräsident Steinmeier

Henriette Krohn, Bürgermeisterin von Tangstedt (Kreis Pinneberg), hat an einer Diskussionsrunde beim Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier teilgenommen. An der Veranstaltung in Berlin nahmen auch 80 andere ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister teil. Dabei tauschten sie sich zu den aktuellen Herausforderungen in der Kommunalpolitik aus. "Sie sind es, die sich mitten in den Wind stellen, um Dinge voranzubringen, damit das Miteinander der Verschiedenen vor Ort gelingt und damit ihre Kommune Zukunft hat. Auf diese Weise unsere Demokratie von Grund auf stärken", sagte der Bundespräsident.

Laut einer Umfrage der Körber-Stiftung wenden Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Schnitt 20 Stunden pro Woche für das Ehrenamt auf. Zudem gebe es für 20 Prozent keine Nachfolge.

