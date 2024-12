Stand: 13.12.2024 17:01 Uhr Tafeln an der Westküste in SH haben mehr Zulauf

Gerade in der Vorweihnachtszeit nimmt der Zulauf an den Tafeln an der Westküste in Schleswig-Holstein zu. Das bestätigt der Geschäftsführer der Hilfsorganisation hoelp in Meldorf (Kreis Dithmarschen). Gerhard Wiekhorst sagte, die Nachfrage sei um 30 Prozent gestiegen. Allerdings gebe es weniger Spenden, weil die Supermärkte zunehmend bis zum Mindesthaltbarkeitsdatum verkaufen. Die Tafeln seien aber untereinander gut vernetzt. "Wenn in Hamburg ein Container mit Fisch zu verteilen ist, dann profitieren wir hier auch davon", sagt der Geschäftsführer. Allein in den vier Tafeln in Dithmarschen wurden im November knapp 2.550 Menschen mit Lebensmitteln versorgt.

Spende von VR Banken

Die Tafeln in Husum, Bredstedt und Tönning (Kreis Nordfriesland) sowie die mobile Tafel haben von der VR Bank Westküste eine Spende in Höhe von 7.800 Euro bekommen. Die vier Tafeln versorgen mehr als 3.000 Menschen. Rund 200 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich in den drei Einrichtungen. Tafeln erhalten keine öffentlichen Gelder und finanzieren sich größtenteils aus Spenden.

