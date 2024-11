Stand: 21.11.2024 09:17 Uhr Synode: Kirchenparlament tagt in Lübeck-Travemünde

In Lübeck-Travemünde trifft sich ab Donnerstag das Kirchenparlament der evangelischen Nordkirche. Bei der Landessynode wird laut der Nordkirche unter anderem ein Ehrenamtspreis an Initiativen verliehen, die Inklusion und Gemeinsinn fördern. Außerdem beraten die Mitglieder bis Sonnabend darüber, wie mit rassistischer Kirchenkunst in der Nordkirche umgegangen werden soll.

