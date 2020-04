Stand: 14.04.2020 13:24 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Sylt bekommt Sand für fast 15 Millionen Euro

Auf der Nordseeinsel Sylt wird in diesem Jahr mit 2,4 Millionen Kubikmetern Sand mehr als doppelt so viel aufgespült wie in den Jahren zuvor. Das teilte der Landesbetrieb für Küstenschutz (LKN) mit. Grund ist die Reihe von Sturmfluten im Februar. Dadurch sei deutlich mehr Sand weggespült worden, sagte ein LKN-Sprecher. Insgesamt kostet die Sandaufspülung auf Sylt in diesem Jahr 14,6 Millionen Euro - mehr als doppelt so viel als im vergangenen Jahr. Mit den Arbeiten soll am 15. Mai begonnen werden.

Sylt bekommt mehr Sand als im vergangenen Jahr NDR 1 Welle Nord - 14.04.2020 12:30 Uhr Autor/in: Dortje Harders Die Sturmfluten im Februar haben auf Sylt große Schäden an den Stränden verursacht. Nach Angaben des Landesbetriebs für Küstenschutz muss deshalb viel aufgespült werden.







Abbrüche am Roten Kliff bei Kampen

Nach der Sturmflutserie Ende Februar hatte Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) erklärt, dass das Orkantief Sabine die Strände auf Sylt ausgeräumt und trotz umfangreicher Vorsorge an wenigen Stellen auch die Substanz der Insel angegriffen habe. "Das dort seit über 30 Jahren im Sommerhalbjahr immer wieder aufgefüllte Sanddepot konnte nicht vollständig verhindern, dass es auch an den Vor- und Randdünen und am Roten Kliff bei Kampen Abbrüche gab", sagte der Minister damals.

Auf der überwiegenden Strecke der knapp 40 Kilometer langen Westküste der Insel wurde das Sanddepot abgetragen und in den Unterwasserstrand verlagert, sodass die trockenen Strände tiefer als üblich liegen. Auf nahezu einem Drittel der Westküste der Insel sind zudem Abbrüche an den Vor- und Randdünen zu verzeichnen.

