Stutthof-Prozess: Videoschalte zu KZ-Überlebender in USA Stand: 25.01.2022 08:26 Uhr Im Prozess gegen Irmgard F., eine ehemalige Sekretärin im KZ Stutthof, will das Landgericht Itzehoe am Nachmittag die Anhörung einer 93 Jahre alten Überlebenden des Lagers fortsetzen. Sie ist Zeugin.

Die in den USA lebende Asia Shindelman hatte bereits am 14. Dezember per Videoschalte von ihrem Leidensweg berichtet. Demnach war die gebürtige Litauerin 1941 nach der deutschen Besetzung ihres Heimatlandes zunächst mit ihren Eltern in ein Ghetto gebracht worden, drei Jahre später dann in das KZ bei Danzig.

"Die Deutschen konnten uns auch totschlagen." Asia Shindelman, Überlebende des KZ Stutthof

Im Dezember berichtete Shindelman, wie sie als junges Mädchen erlebte, dass Gefangene von Wachen in Elektrozäune geworfen wurden und starben. Andere wurden nach ihren Worten vor Wachhunde geworfen und getötet. Den SS-Männern sei alles erlaubt gewesen, sagte sie nach den Worten einer Dolmetscherin. "Die Deutschen konnten uns auch totschlagen." Sie selbst sei nach einem Monat in ein Außenlager gebracht worden, wo sie und andere jüdische Frauen Gräben zur militärischen Verteidigung ausheben mussten.

Vorwurf: Systematische Tötung unterstützt

Die 96 Jahre alte Angeklagte Irmgard F. soll von Juni 1943 bis April 1945 in der Kommandantur des deutschen Konzentrationslagers Stutthof bei Danzig als Zivilangestellte gearbeitet haben. Ihr wird zur Last gelegt, durch ihre Schreibarbeit die Verantwortlichen des Lagers bei der systematischen Tötung von mehr als 11.000 Gefangenen unterstützt zu haben. Irmgard F. zog nach Kriegsende nach Schleswig-Holstein und arbeitete hier weiter als Schreibkraft. Die Rentnerin lebt in einem Altenheim in Quickborn im Kreis Pinneberg. Wegen des großen Interesses an dem Prozess hatte das Landgericht Itzehoe den Auftakt der Verhandlung in eine Halle eines Logistikunternehmens in der Stadt verlegt.

