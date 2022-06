Stutthof-Prozess: Ehemaliger SS-Wachmann kennt Angeklagte nicht Stand: 07.06.2022 15:53 Uhr Vor dem Landgericht Itzehoe hat am Dienstag ein früherer SS-Wachmann als Zeuge ausgesagt. Er war zuvor bereits in Hamburg wegen Beihilfe zum Mord verurteilt worden.

Der ehemalige Wachmann des Konzentrationslagers Stutthof, Bruno Dey, betonte vor dem Landgericht Itzehoe, dass er keinen Kontakt zur KZ-Kommandantur gehabt habe. Dort soll die Angeklagte von Juni 1943 bis April 1945 als Zivilangestellte gearbeitet haben. "Ich habe gar nicht gewusst, dass es dort Zivilangestellte gibt", sagte der 95-Jährige. Er habe zwar Frauen auf dem Gelände des Konzentrationslagers gesehen, aber das seien Angestellte der SS gewesen. "Zu denen haben wir nicht mal Kontakt gehabt", sagte der Zeuge.

Ehemaliger Wachmann bereits verurteilt

Bruno Dey ist bereits rechtskräftig wegen Beihilfe zum Mord in über 5.000 Fällen schuldig gesprochen worden. Das Landgericht Hamburg hatte ihn im Juli 2020 zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Er war bis April 1945 ein Jahr lang als SS-Wachmann im KZ Stutthof tätig. In seinem Prozess vor dem Hamburger Landgericht hatte er von einer Gaskammer und toten Häftlingen berichtet.

Anklage: Beihilfe zum systematischen Mord

In diesem Prozess angeklagt ist die 97 Jahre alte Irmgard F., die heute in Quickborn (Kreis Pinneberg) lebt. Von Juni 1943 bis April 1945 soll Irmgard F. als Zivilangestellte in der Kommandantur des deutschen Konzentrationslagers bei Danzig gearbeitet haben. Durch ihre Schreibarbeit soll sie Beihilfe zum systematischen Mord an mehr als 11.000 Gefangenen geleistet haben. Weil sie zur Tatzeit erst 18 bis 19 Jahre alt war, findet der Prozess vor einer Jugendkammer statt.

Weiterer Termin vermutlich im August

Weil am Dienstag die Angeklagte und der Zeuge nach rund zweistündiger Vernehmung erschöpft waren, konnte die Befragung von Bruno Dey nicht abgeschlossen werden. Der ehemalige Wachmann soll nun zu einem weiteren Termin geladen werden, vermutlich im August.

