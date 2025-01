Stand: 13.01.2025 15:08 Uhr Stromausfall rund um Friedrichstadt behoben

In Teilen von Friedrichstadt (Kreis Dithmarschen) und einigen umliegenden Gemeinden sind in der Nacht von Sonntag auf Montag rund 2.200 Haushalte ohne Strom gewesen. Als Grund nannte die Schleswig-Holstein Netz AG auf Nachfrage einen so genannten Erdschluss an einem Kabel in Friedrichstadt. Das ist eine Art Kurzschluss, zu dem es kommt, wenn ein Stromkabel das Erdreich berührt - zum Beispiel, wenn die Kabelisolierung fehlerhaft ist. Nach gut zwei Stunden hatten so gut wie alle Haushalte laut SH Netz wieder Strom - einige wenige mussten in Seeth und Friedrichstadt danach noch per Notstromaggregat versorgt werden.

