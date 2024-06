Stand: 04.06.2024 11:17 Uhr Stromausfall in Struxdorf/Tolk in Angeln

Am Montag ist im Bereich Struxdorf/Tolk in Angeln (Kreis Schleswig-Flensburg) bei rund 800 Haushalten der Strom ausgefallen. Knapp fünf Stunden lang gab es keinen Strom. Nach Angaben der Netz AG hatte am Montagvormittag ein Erdbohrer bei Bauarbeiten eine 20-Kilovolt-Leitung beschädigt. Bis zum frühen Abend konnte der Schaden behoben und die Stromversorgung wieder hergestellt werden.

