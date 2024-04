Stand: 04.04.2024 14:13 Uhr Streit unter Rentnern eskaliert in Travemünde

In Lübeck-Travemünde ist ein Streit eskaliert. Ein 80-jähriger Mann soll seine 81-jährige Frau im Streit geschubst haben. Diese verschwand laut Polizei daraufhin im Schlafzimmer und hörte plötzlich ein lautes Poltern. Sie öffnete die Tür und sah, dass sowohl ihr Mann als auch seine 77-jährige Schwester verletzt waren. Beide waren offenbar angetrunken.

Die Ehefrau rief die Rettungskräfte, die allerdings von dem renitenten Renter gleich wieder vor die Tür gesetzt wurden. Die herbeigerufenen Polizisten schafften es am Ende, den Betrunkenen auf einer Trage zu fixieren und zum Rettungswagen zu bringen. Was ihn so sehr in Rage gebracht hat, ist bislang unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.04.2024 | 14:00 Uhr