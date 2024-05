Stand: 22.05.2024 15:50 Uhr Heide: Storchenküken früher geschlüpft als sonst

Etwa eine Woche früher als sonst ist der Storchennachwuchs in der Region um Heide geschlüpft. In sehr vielen Horsten kann man mit Glück schon zwei, drei oder sogar vier kleine Küken sehen. Sie brauchen gerade in den ersten Tagen viel Flüssigkeit. Die bekommen sie zum Beispiel durch Regenwürmer, die gefüttert werden. Das Wetter ist für die Störche derzeit kein Problem, erklärt Jörg Heyna von der NABU-Arbeitsgruppe Storchenschutz. Dennoch sei es gut eine Wanne oder ein Gefäß mit Wasser in der Nähe des Horstes aufzustellen, damit der Storch Wasser ins Nest bringen kann. Auch wenn es noch Starkregen geben sollte, können die Altvögel in diesem frühen Stadium nach dem Schlüpfen ihre Küken noch vor Regen und Kälte schützen.

