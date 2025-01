Stand: 30.01.2025 16:20 Uhr Stipendienrekord an der Fachhochschule Westküste

So viele Studierende wie noch nie dürfen sich an der Fachhochschule Westküste (FHW) in Heide (Kreis Dithmarschen) über ein Deutschlandstipendium für das laufende Jahr freuen. 23 besonders engagierte Studierende erhalten laut FHW durch Unternehmen, Institutionen oder auch Privatpersonen für mindestens ein Jahr monatlich 150 Euro. Diese Summe wird für jeden Stipendiaten durch den Bund dann noch einmal monatlich verdoppelt.

