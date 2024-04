Stand: 25.04.2024 10:28 Uhr Stiftung soll Lehrschwimmbecken in Ellerbek retten

Damit dass Lehrschwimmbecken der Gemeinde Ellerbek (Kreis Pinneberg) erhalten bleibt, möchte Heinz-Martin Timm von der CDU eine Stiftung gründen. Am Mittwoch gab es dazu eine erste Informationsveranstaltung. Die Stiftung soll zum Beispiel Reparaturarbeiten an der gut 50 Jahre alten Halle bezahlen. Anlass der Überlegung eine Stiftung zu gründen, sei auch eine Studie der DLRG, laut der besonders Kinder aus ärmeren Haushalten nur selten schwimmen lernten, so Timm. "Es darf nicht am Geld liegen, ob Kinder schwimmen lernen können oder nicht."

